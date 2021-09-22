Avrupa'nın Enleri belli oldu: Listede 10 Türk şirket var

İşyeri kültürü konusunda küresel bir otorite olan Great Place to Work, Avrupa'nın en iyi işverenlerini açıkladı. Yüksek çalışan bağlılığı skoruna sahip Türkiye'den 10 şirket, Avrupa Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve süreçte başarılı olan şirketler arasına girmeyi başardı. İşte toplam 4 kategoride listeye giren 10 Türk şirketi.