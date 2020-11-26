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  3. 26 Kasım 2020 11:16

Avrupa'nın göbeğinde bir Türk kasabası

Avusturya'nın Tirol eyaletindeki Innsbruck şehrine bağlı Telfs belediyesinde nüfusun yaklaşık yüzde 20'sini Türkler oluşturuyor.

Avrupa'nın göbeğinde bir Türk kasabası

Avusturya'nın Tirol eyaletindeki Innsbruck şehrine bağlı Telfs belediyesi, Türk nüfusunun çokluğuyla dikkati çekiyor.

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Avrupa'nın göbeğinde bir Türk kasabası

Avusturya şehirleri Innsbruck'a 33, Salzburg'a 215, Almanya'nın Münih şehrine ise 138 kilometre uzaklıkta olan Telfs, yeşil doğası, sakin ve düzenli yapısı, sanayi ve turizm geliriyle dikkati çekiyor.

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Avrupa'nın göbeğinde bir Türk kasabası

15 BİN KİŞİLİK NÜFUSUN 3 BİNİ TÜRK
Yaklaşık 15 bin nüfuslu şehrin yüzde 20'sine yakınını Türk kökenli vatandaşlar oluşturuyor. Telfs'e yaklaşık 40 yıl önce tekstilde çalışmak için gelen Türk işçiler, daha sonra bu küçük şehre akrabalarını da getirdi. Zamanla artan Türk nüfusu, 3 bine yaklaştı. İlk dönemde tekstilde çalışan Türkler, daha sonra hizmet sektörü, metal sanayi, turizm, restoran işletmeciliği, esnaflık gibi sektörlere de geçiş yaptı.

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Avrupa'nın göbeğinde bir Türk kasabası

TÜRKÇE GÜNLÜK YAŞAMIN PARÇASI
Türkçe, günlük yaşamda çok sık konuşuluyor. İşletme isimlerinde ve menülerde Türkçe kelimeler kullanılırken, her yaştan Türkler kendi aralarında ana dillerinde iletişim kuruyor.

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