Avrupa'nın göbeğinde bir Türk kasabası
Avusturya'nın Tirol eyaletindeki Innsbruck şehrine bağlı Telfs belediyesinde nüfusun yaklaşık yüzde 20'sini Türkler oluşturuyor.
Avusturya'nın Tirol eyaletindeki Innsbruck şehrine bağlı Telfs belediyesi, Türk nüfusunun çokluğuyla dikkati çekiyor.
Avusturya şehirleri Innsbruck'a 33, Salzburg'a 215, Almanya'nın Münih şehrine ise 138 kilometre uzaklıkta olan Telfs, yeşil doğası, sakin ve düzenli yapısı, sanayi ve turizm geliriyle dikkati çekiyor.
15 BİN KİŞİLİK NÜFUSUN 3 BİNİ TÜRK
Yaklaşık 15 bin nüfuslu şehrin yüzde 20'sine yakınını Türk kökenli vatandaşlar oluşturuyor. Telfs'e yaklaşık 40 yıl önce tekstilde çalışmak için gelen Türk işçiler, daha sonra bu küçük şehre akrabalarını da getirdi. Zamanla artan Türk nüfusu, 3 bine yaklaştı. İlk dönemde tekstilde çalışan Türkler, daha sonra hizmet sektörü, metal sanayi, turizm, restoran işletmeciliği, esnaflık gibi sektörlere de geçiş yaptı.