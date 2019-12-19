Avrupa'nın yılbaşı çiçeği Antalya'dan

Hristiyanların Hz. İsa'nın doğumu olarak kutladığı, 24 Aralık'ta başlayan, Christmas veya Noel olarak bilinen bayramı ile yılbaşı kutlamaları için bu yıl yine Avrupa ülkelerinde ve Rusya'da Türk çiçekleri kullanılıyor. Antalya'da üretimi yapılan başta karanfil olmak üzere gerbera, ronanculus ve demet çiçek süslemelerinde kullanılan yeşilliklerden oluşan 70 milyon dal çiçeğin ihracatı tamamlandı. 27 Avrupa ülkesine ve Rusya'ya yapılan çiçek ihracatında genellikle Noel ve yılbaşında en çok tercih edilen renk yine kırmızı oldu.