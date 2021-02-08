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  3. 08 Şubat 2021 12:01

Avrupa'ya turuncu kar yağdı

Sahra Çölü'nden gelen tozlu hava Avrupa'da kar yağışına dönüştü. Atmosferde biriken tozlar yağan kara turuncu rengini verdi.

Avrupa'ya turuncu kar yağdı

Avrupa'da birçok ülkeyi etkisi altına alan kar bu sefer farklı yağdı. Kuzey Afrika'daki Sahra Çölü'nden kalkan toz Avrupa'ya kadar geldi.

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Avrupa'ya turuncu kar yağdı

Burada kar yağışıyla birlikte yere düşen tozlar nedeniyle yerler bu sefer beyazlamadı. Aksine tozun rengiyle birlikte ortaya turuncu bir kar çıktı.

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Avrupa'ya turuncu kar yağdı

Kar yağışı, İspanya, Andorra, Fransa ve İsviçre Alpleri dahil birçok yerde etkili oldu. Tozlar nedeniyle sadece yeryüzü değil aynı zamanda gökyüzü de turuncuya boyandı.

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Avrupa'ya turuncu kar yağdı

Alplerde kayak yapmaya giden sporseverler turuncu karın üzerinde kaydı.

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