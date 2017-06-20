Avşa Adası'nda boş yer kalmadı
Konumu dolayısıyla büyük illere yakın bulunan Avşa Adası'nda, 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinden dolayı boş oda kalmadı.
Balıkesir'in Marmara (Adası) ilçesine bağlı Avşa Adası'nda 3 günlük Ramazan Bayramı tatili için oteller ve pansiyonlardaki doluluk oranları yüzde 100'e yaklaştı.
Tatili dört gözle bekleyen turizmciler, tatilci akınıyla yaşanacak yoğunluğu karşılamaya hazır.
Avşa Otel, Motel, Apart ve Pansiyoncular Derneği Başkanı Metin Akın, Ramazan Bayramı'ndan çok umutlu olduklarını vurgularken, "Rezervasyonlara baktığımızda adadaki bütün oteller, pansiyonlar neredeyse dolmuş vaziyette.