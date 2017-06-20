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  3. 20 Haziran 2017 17:10

Avşa Adası'nda boş yer kalmadı

Konumu dolayısıyla büyük illere yakın bulunan Avşa Adası'nda, 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinden dolayı boş oda kalmadı.

Avşa Adası'nda boş yer kalmadı

Balıkesir'in Marmara (Adası) ilçesine bağlı Avşa Adası'nda 3 günlük Ramazan Bayramı tatili için oteller ve pansiyonlardaki doluluk oranları yüzde 100'e yaklaştı.

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Avşa Adası'nda boş yer kalmadı

Tatili dört gözle bekleyen turizmciler, tatilci akınıyla yaşanacak yoğunluğu karşılamaya hazır.

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Avşa Adası'nda boş yer kalmadı

Avşa Otel, Motel, Apart ve Pansiyoncular Derneği Başkanı Metin Akın, Ramazan Bayramı'ndan çok umutlu olduklarını vurgularken, "Rezervasyonlara baktığımızda adadaki bütün oteller, pansiyonlar neredeyse dolmuş vaziyette.

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Avşa Adası'nda boş yer kalmadı

Bayram rezervasyonlarımız yüzde 100'lere yaklaştı" dedi.

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