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  3. 25 Ekim 2020 23:05

Avustralya’da Türklere ait camiye saldırı

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Auburn Türk İslam Kültür Merkezi yönetimindeki Gelibolu Camisi'ne giren erkek saldırganın, caminin üst katındaki avizeleri, pencere camlarını, plazma televizyonu ve bazı eşyaları kırarak binlerce dolarlık maddi hasara yol açtığı açıklandı.

Avustralya’da Türklere ait camiye saldırı

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Auburn Türk İslam Kültür Merkezi yönetimindeki Gelibolu Camisi'ne giren erkek saldırganın, caminin üst katındaki avizeleri, pencere camlarını, plazma televizyonu ve bazı eşyaları kırarak binlerce dolarlık maddi hasara yol açtığı açıklandı.

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Avustralya’da Türklere ait camiye saldırı

Saldırı esnasında bazı vatandaşlar, saldırganın görüntülerini cep telefonuyla kaydederek polise haber verdi.

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Avustralya’da Türklere ait camiye saldırı

Polis, kimliği açıklanmayan saldırganı gözaltına aldı.

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Avustralya’da Türklere ait camiye saldırı

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