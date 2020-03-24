Ayakkabı eve virüs getirir mi?

Koronavirüs ile mücadele günlerinde Bilim Kurulu’nun ve diğer uzmanların virüsten korunmaya dair belli öneri ve telkinleri var. Ancak her an yeni bir soru, farklı bir tavsiye gündeme geliyor. Özellikle günlük hayattaki alışkanlıklarımız ve uygulamalarımızı artık bir virüsten korunma refleksiyle yeniden tanzim etmemiz gerekir. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, günlük hayatta virüsten korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri, mutlaka yapılması veya asla yapılmaması elzem olanlar konusunda Hürriyet’in sorularını yanıtladı: