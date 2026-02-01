  1. Anasayfa
  4. Ayakkabının içine gizlemişler! Habur'da külçe külçe altın ele geçirildi

Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan hareketlilikle birlikte kaçakçılık olaylarında artış yaşandı. Habur Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 41 kilo kaçak altın ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan artış ve yurt dışı ile Türkiye arasındaki fiyat farkının açılması, altın kaçakçılığı girişimlerinde artışa neden oldu. 

Bu kapsamda gümrük muhafaza birimlerince yürütülen risk analizi ve kontroller neticesinde, Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı’nda ocak ayı içerisinde farklı tarihlerde operasyonlar gerçekleştirildi. 

Yapılan kontrollerde, bir kısmı şüphelilerin ayakkabıları içerisinde gizlenmiş toplam 41 kilo kaçak altın ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 297 milyon TL olan altınlarla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında işlem yapıldı. (DHA)

