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  3. 24 Temmuz 2020 15:51

Ayasofya Camii için basılan özel paraya yoğun ilgi!

Vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasına özel basılan tedavül para ve hatıra parayı almak için darphane önünde kuyruk oluşturdu.

Ayasofya Camii için basılan özel paraya yoğun ilgi!

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açıldığı günün anlam ve önemine binaen özel tedavül para ve hatıra para bastı.

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Ayasofya Camii için basılan özel paraya yoğun ilgi!

Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması anısına tedavüle verilen 1 TL küpürlerinin arka yüzeyine Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin resmi basılarak üretimi yapılan paralar bugün piyasaya sürüldü.

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Ayasofya Camii için basılan özel paraya yoğun ilgi!

Koleksiyonerlere yönelik açılış tarihine özel en fazla 5 bin gümüş ve 10 bin bronz hatıra para basıldı.

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Ayasofya Camii için basılan özel paraya yoğun ilgi!

Gümüş hatıra paralar 185 TL karşılığında, bronz hatıra paralar 55 TL karşılığında sertifikaları ile kurumun Beşiktaş’ta bulunan genel müdürlük binasındaki mağazadan ve internetten kurumun e-mağazasından satın alınabiliyor.

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