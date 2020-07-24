Ayasofya Camii için basılan özel paraya yoğun ilgi!
Vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasına özel basılan tedavül para ve hatıra parayı almak için darphane önünde kuyruk oluşturdu.
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açıldığı günün anlam ve önemine binaen özel tedavül para ve hatıra para bastı.
Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması anısına tedavüle verilen 1 TL küpürlerinin arka yüzeyine Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin resmi basılarak üretimi yapılan paralar bugün piyasaya sürüldü.
Koleksiyonerlere yönelik açılış tarihine özel en fazla 5 bin gümüş ve 10 bin bronz hatıra para basıldı.