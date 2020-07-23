Ayasofya Camii'nde 86 yıllık hasret sona eriyor

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya, Türkiye'de yerli ve yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen yapılar arasında bulunuyor. Müze olmasının ardından çeşitli dönemlerde restorasyonlardan geçen Ayasofya, 1985'te UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girdi.