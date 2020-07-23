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  3. 23 Temmuz 2020 09:55

Ayasofya Camii'nde 86 yıllık hasret sona eriyor

Ayasofya Camisi, 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak.

Ayasofya Camii'nde 86 yıllık hasret sona eriyor

Ayasofya Camisi, 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak.

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Ayasofya Camii'nde 86 yıllık hasret sona eriyor

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya, Türkiye'de yerli ve yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen yapılar arasında bulunuyor. Müze olmasının ardından çeşitli dönemlerde restorasyonlardan geçen Ayasofya, 1985'te UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girdi.

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Ayasofya Camii'nde 86 yıllık hasret sona eriyor

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz'da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

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Ayasofya Camii'nde 86 yıllık hasret sona eriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın 24 Temmuz 2020'de cuma namazıyla ibadete açılacağını bildirmesinin ardından hazırlıklar hız kazandı.

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