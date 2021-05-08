Ayasofya Camii’ne ilk mahya asıldı

Asıl mesleğinin elektrikçi olduğunu ve 49 yıldır bu işi yaptığını kaydeden Yıldız, “Mahya çok farklı bir olay. Ramazan aylarında ramazan geleneği olmuş. Televizyon, radyo, sinema ve gazetenin olmadığı zamanlarda en görsel yayın bu mahyalar varmış. O süreçten bu zamana kadar gelmiş. Biz de onu yaşatmaya çalışıyoruz. Cumhuriyetten sonra elektriğin gelmesiyle Edirne baş mahyacısı le İstanbul baş mahyacısı bir denemede bulunmuşlar. Rüzgar ve mesafeden dolayı ampuller patlamış ve kırılmış. Muvaffak olamamışlar. Osmanlı döneminde asıldıysa da bilemiyorum” diye konuştu.