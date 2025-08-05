Ayasofya Camii’ni kundaklama girişimi... Ayasofya kundakçısı kamerada
Ayasofya Camii’ne giren kırmızı şapkalı bir kişi, yatsı namazı sonrası rahlenin arkasında kâğıtları ateşe verdi.
Kaynak: DHA
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne gelen kişinin kundaklama girişimi, cemaatin dikkati sayesinde büyümeden önlendi.
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Olay, 11 Temmuz'da saat 23.50 sıralarında Ayasofya-i Kebir Camii'nde yaşandı. Camiye giren ve şapkalı olan M.G., rahlenin arkasında bulunan bazı kâğıtları ateşe verdi.
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Alevlerin halıya sıçraması sonucu yangın çıktı. Durumu fark eden bir kadın, olayı hemen imama bildirdi.
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Cemaatten bir kişi ise yanan halıyı kaldırarak alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.
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