  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Ayasofya Camii’ni kundaklama girişimi! Ayasofya kundakçısı kamerada!

Ayasofya Camii’ni kundaklama girişimi... Ayasofya kundakçısı kamerada

Ayasofya Camii’ne giren kırmızı şapkalı bir kişi, yatsı namazı sonrası rahlenin arkasında kâğıtları ateşe verdi.

Kaynak: DHA
Ayasofya Camii’ni kundaklama girişimi... Ayasofya kundakçısı kamerada - Resim: 1

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne gelen kişinin kundaklama girişimi, cemaatin dikkati sayesinde büyümeden önlendi. 

1 / 8
Ayasofya Camii’ni kundaklama girişimi... Ayasofya kundakçısı kamerada - Resim: 2

Olay, 11 Temmuz'da saat 23.50 sıralarında Ayasofya-i Kebir Camii'nde yaşandı. Camiye giren ve şapkalı olan M.G., rahlenin arkasında bulunan bazı kâğıtları ateşe verdi.

2 / 8
Ayasofya Camii’ni kundaklama girişimi... Ayasofya kundakçısı kamerada - Resim: 3

Alevlerin halıya sıçraması sonucu yangın çıktı. Durumu fark eden bir kadın, olayı hemen imama bildirdi.

3 / 8
Ayasofya Camii’ni kundaklama girişimi... Ayasofya kundakçısı kamerada - Resim: 4

Cemaatten bir kişi ise yanan halıyı kaldırarak alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.

4 / 8