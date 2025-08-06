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Ayasofya Camii’ni yakmaya çalışan kundakçıyla ilgili dikkat çeken ayrıntılar

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde elindeki kağıtları tutuşturup, halının yanmasına neden olan şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu evinde yakalandı. Şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, kundaklama girişimine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
Ayasofya Camii’ni yakmaya çalışan kundakçıyla ilgili dikkat çeken ayrıntılar - Resim: 1

Olay, 11 Temmuz'da saat 23.50 sıralarında Ayasofya-i Kebir Camii'nde yaşandı. 

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Ayasofya Camii’ni yakmaya çalışan kundakçıyla ilgili dikkat çeken ayrıntılar - Resim: 2

Camiye giren ve şapkalı olan M.G., elindeki kâğıtları rahlenin arkasına koyarak ateşe verdi. Alevlerin halıya sıçraması sonucu yangın çıktı. 

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Ayasofya Camii’ni yakmaya çalışan kundakçıyla ilgili dikkat çeken ayrıntılar - Resim: 3

Durumu fark eden bir kadın, olayı hemen imama bildirdi. Cemaatten bir kişi ise yanan halıyı kaldırarak alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. 

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Ayasofya Camii’ni yakmaya çalışan kundakçıyla ilgili dikkat çeken ayrıntılar - Resim: 4

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri cami içerisine girerek inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelinin olay sonrası Sultanahmet Meydanı yönüne gittiği belirlendi. 

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