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  3. 31 Temmuz 2020 09:55

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı

İbadete açıldığı günden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bugün ilk defa bayram namazı kılındı. Bayran namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Şerif-i Camiinde ilk bayram namazı kılındı. Namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.  TBMM Başkanı Mustafa Şentop da bayram namazını Ayasofya'da kıldı.

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş namaz sonrasında bayram hutbesi okudu.

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı

Ayasofya-i Kebir Şerif-i Camiinde bayram sabahında sabah namazı kılındı. Gece saatlerinden itibaren bekleyen vatandaşlar, ezanın okunmasıyla içeri alındı. Güvenlik, temizlik ve dezenfektan çalışmalarının ardından namaz için vatandaşlar alınmaya başlandı. Kadın erkek, genç yaşlı, çok sayıda Müslüman namazı kıldıktan sonra tekbirler getirdi, dua etti.

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı

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