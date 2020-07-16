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  3. 16 Temmuz 2020 00:00

Ayasofya ibadete açılacağı güne hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacağını açıklamıştı. Ayasofya'nın ibadete açılacağı güne hazırlanması çalışmaları başladı. Ayasofya'da çalışmalara başlayan ekipler kameraya yansıdı.

Ayasofya ibadete açılacağı güne hazırlanıyor

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Ayasofya ibadete açılacağı güne hazırlanıyor

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Ayasofya ibadete açılacağı güne hazırlanıyor

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Ayasofya ibadete açılacağı güne hazırlanıyor

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