Ayasofya ile Efes Deneyim Müzesi giriş ücretine indirim

ZİYARETÇİLER, ANTİK EFES'TEKİ YAŞAMI DENEYİMLEYECEK

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti içinde yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Efes Deneyim Müzesi de kapılarını yine 18-26 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yüzde 50 indirimli olarak açıyor. Deneyim müzeciliğinin Türkiye'deki ilk örneklerinden olan ve DEM Müzecilik tarafından geliştirilen Efes Deneyim Müzesi, bakanlığın himayesinde yerli ve yabancı turistin gece ziyaretine açılmasıyla başlayan 'Gece Müzeciliği'ne de dahil oldu. Efes Antik Kenti'nin içinde, ünlü Antik Tiyatro'nun hemen karşısında yer alan ve haftanın 7 günü saat 08.00 ile 23.30 saatleri arasında açık olan Efes Deneyim Müzesi'ni ziyaret edenler, Antik Efes'teki yaşamı deneyimliyor. Efes Deneyim Müzesi, ziyaretçilerine dünya ve Türkiye'deki yeni nesil teknolojilerle, zengin, kapsayıcı ve sürükleyici bir işitsel ve görsel deneyim yaşatırken tarihin en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Antik Efes'in büyüleyici yapılarını ve günlük yaşamını yakından tanıtıyor.