Ayasofya'da 15 Temmuz'a özel koreografi gösterisi

“15 TEMMUZ RUHUNU UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ" İlgiyle izlenen gösteri sonrası konuşan ekip yönetmeni Emre Özmen, “Bitirmiş olmanın mutluluğu ve heyecanı var. Alnımızın akıyla projeyi bitirdik. Ekip yaklaşık 1 aydır geceli gündüzlü çalışıyor. Çocuklar çok özveriliydi. Ayasofya şu an dünyanın gündeminde. Biz de neden böyle bir şey yaptık diye soracak olursanız, özellikle unutma unutturma diyoruz.