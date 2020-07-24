Ayasofya Camii'nde boş bırakılan yerin sırrı
Bugün ibadete açılan Ayasofya'da Meryem Ana'nın göründüğüne inanılan alan boş bırakıldı. Hristiyanların kutsal kabul ettiği alan halıyla da kaplanmadı, ziyarete açık bırakılmış durumda.
Ayasofya’nın içerisine namaz kılınması için halı serilirken Meryem Ana’nın göründüğüne inanılan alanın boş bırakıldığı görüldü. Hıristiyanlar’ın kutsal kabul ettiği alan halıyla da kaplanmadı, ziyarete açık bırakıldı. Avukat Remzi Kazmaz'ın, yeniden camiye dönüştürülen Ayasofya'nın, ruhuna uygun korunabilmesi için yaptığı öneri uygun bulunduğu belirtildi.
Kazmaz yaptığı açıklamada, Hızır makamı ile müezzin mahfili arasında kalan ve Meryem Ana’nın göründüğüne inanılan alanın Hıristiyanlar tarafından kutsal kabul edildiğini söyledi. Kazmaz daha önce yaptığı açıklamada, "Dairelerden oluşan, ayakla basılmayan bu alanın açık bırakılması isabetli bir karar olacaktır” demişti.
Bugün kılınan cuma namazı sırasında Meryem Ana’nın göründüğüne inanılan alanın korumaya alındığı görüldü. Duyarlılıklarından dolayı yetkililere teşekkür eden avukat Kazmaz, Ayasofya'nın, ruhuna uygun korunabilmesi için Fatih Sultan Mehmet dönemindeki hassasiyetlere uyulması gerektiğini söyledi. Halı serilmediği görülen alanda namaz kılınmayacak.