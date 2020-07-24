Ayasofya Camii'nde boş bırakılan yerin sırrı

Kazmaz yaptığı açıklamada, Hızır makamı ile müezzin mahfili arasında kalan ve Meryem Ana’nın göründüğüne inanılan alanın Hıristiyanlar tarafından kutsal kabul edildiğini söyledi. Kazmaz daha önce yaptığı açıklamada, "Dairelerden oluşan, ayakla basılmayan bu alanın açık bırakılması isabetli bir karar olacaktır” demişti.