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  4. Ayasofya'da bulunan parşömenlerin sırrı çözüldü

Ayasofya'da bulunan parşömenlerin sırrı çözüldü

Ayasofya Camii'nde bir mermer bloğun içinde 5 parça yazılı kağıt bulundu. Tarihi eser olduğu sanılan yazının 21. yüzyıla ait olduğu anlaşıldı.

Ayasofya Camii'nde kırılan taşın arkasında 5 parça Runik alfabesi olduğu iddia edilen yazı ve çizimlerin bulunduğu kağıtlar tespit edildi.

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Rulo haline getirilmiş yazı ve resimlerin yer aldığı parşömenler ile ilgili inceleme başlatıldı.

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İncelemede bulunan kağıtların tükenmez kalemle yazıldığı ve tarihi eser olmadığı belirlendi. Taşların nasıl kırıldığı ve bu kağıtları kimin oraya yerleştirdiği konusunda ise savcılığın başlattığı soruşturma sürüyor.

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