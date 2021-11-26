Ayasofya'da bulunan parşömenlerin sırrı çözüldü
Ayasofya Camii'nde bir mermer bloğun içinde 5 parça yazılı kağıt bulundu. Tarihi eser olduğu sanılan yazının 21. yüzyıla ait olduğu anlaşıldı.
Ayasofya Camii'nde kırılan taşın arkasında 5 parça Runik alfabesi olduğu iddia edilen yazı ve çizimlerin bulunduğu kağıtlar tespit edildi.
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Rulo haline getirilmiş yazı ve resimlerin yer aldığı parşömenler ile ilgili inceleme başlatıldı.
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İncelemede bulunan kağıtların tükenmez kalemle yazıldığı ve tarihi eser olmadığı belirlendi. Taşların nasıl kırıldığı ve bu kağıtları kimin oraya yerleştirdiği konusunda ise savcılığın başlattığı soruşturma sürüyor.
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