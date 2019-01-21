Ayasofya'daki çıplak skandal için skandal açıklama
Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye gelip Eminönü, Ayasofya, Kapadokya ve İstanbul Boğazı gibi noktalarda çırılçıplak soyunarak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen'den yeni bir açıklama geldi.
Farklı ülkelere giderek çırıpçıplak poz veren ve bu sayede şöhrete kavuşan manken Marisa Papen, Mısır’a ve Kudüs’e gittikten sonra geçtiğimiz yıl Türkiye’ye gelmişti. Mısır’da yakalanan ve Kudüs’te çekilen fotoğrafları da büyük bir tepki toplayan Marisa’nın Türkiye’de çekilen fotoğrafları da bir hayli gündeme gelmişti.
Marisa, başta Ayasofya, Eminönü ve Kapadokya olmak üzere farklı noktalarda çıplak poz vermişti. Marisa’nın bu pozları birçokları tarafından tepki çekerken, genç manken, “Çıplak olmakta bir sorun yok. Bazı insanlara rüşvet verdim” açıklamasında bulunmuştu.
Bir gözlük markasının yeni kampanyası için Türkiye’ye geldiğini söyleyen Marisa, “Ayasofya’daki fotoğraf çekimi için bir planımız yoktu. Orası her zaman çok kalabalık oluyor. Girişte uzun kuyrukta bekledik ve içeri girdiğimizde çekim yaptık” dedi. Marisa, güvenlik kamerasını izleyen bir görevlinin kendilerini yakaladığını söylerken, “Orada her santimetre izleniyor. Rehberli tura katıldık ve o grup içerisinde herkes rehberi dinlerken yapının girişinde çıplak poz verdim” dedi.