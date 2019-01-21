Ayasofya'daki çıplak skandal için skandal açıklama

Bir gözlük markasının yeni kampanyası için Türkiye’ye geldiğini söyleyen Marisa, “Ayasofya’daki fotoğraf çekimi için bir planımız yoktu. Orası her zaman çok kalabalık oluyor. Girişte uzun kuyrukta bekledik ve içeri girdiğimizde çekim yaptık” dedi. Marisa, güvenlik kamerasını izleyen bir görevlinin kendilerini yakaladığını söylerken, “Orada her santimetre izleniyor. Rehberli tura katıldık ve o grup içerisinde herkes rehberi dinlerken yapının girişinde çıplak poz verdim” dedi.



