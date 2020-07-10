Ayasofya'nın önünde akşam namazı kılındı! İşte o görüntüler
Ayasofya'nın ibadete açılma kararından sonra, Ayasofya Meydanı'na gelen bir grup vatandaş burada akşam namazını kılarken görüntülendi.
Danıştayın 1934'teki Bakanlar Kurulunun camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından toplanan vatandaşlar Ayasofya önünde akşam namazı kıldı.
Danıştayın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi sonrasında Ayasofya Meydanı'na gelen bir grup vatandaş burada akşam namazı kıldı.
Çeşitli dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının da arasında bulunduğu yaklaşık bin kişi, Ayasofya'da ezan okunmasının ardından tekbir getirdi.