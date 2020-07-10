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  3. 10 Temmuz 2020 21:49

Ayasofya'nın önünde akşam namazı kılındı! İşte o görüntüler

Ayasofya'nın ibadete açılma kararından sonra, Ayasofya Meydanı'na gelen bir grup vatandaş burada akşam namazını kılarken görüntülendi.

Ayasofya'nın önünde akşam namazı kılındı! İşte o görüntüler

Danıştayın 1934'teki Bakanlar Kurulunun camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından toplanan vatandaşlar Ayasofya önünde akşam namazı kıldı.

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Ayasofya'nın önünde akşam namazı kılındı! İşte o görüntüler

Danıştayın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi sonrasında Ayasofya Meydanı'na gelen bir grup vatandaş burada akşam namazı kıldı.

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Ayasofya'nın önünde akşam namazı kılındı! İşte o görüntüler

Çeşitli dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının da arasında bulunduğu yaklaşık bin kişi, Ayasofya'da ezan okunmasının ardından tekbir getirdi.

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Ayasofya'nın önünde akşam namazı kılındı! İşte o görüntüler

Kalabalık içerisindeki bazı vatandaşların ellerini göğe kaldırarak dua ettiği görüldü.

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