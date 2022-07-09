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  4. Ayasofya'yı Kebir Camii'ne bayram namazı akını

Ayasofya'yı Kebir Camii'ne bayram namazı akını

Bayramı namazı için binlerce vatandaş, Ayasofya’yı Kebir Camii'ne akın etti. Namazdan önce camiinin içi dolarken, içeriye giremeyen vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadeleriyle avluda bayram namazını eda etti.

Ayasofya'yı Kebir Camii'ne bayram namazı akını - Resim: 1

Kurban Bayramı namazı için binlerce vatandaş Ayasofya'yı Kebir Camisi'ni doldurdu. 

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Ayasofya'yı Kebir Camii'ne bayram namazı akını - Resim: 2

Sabah namazı ile birlikte artmaya başlayan Ayasofya'yı Kebir Camisi'ndeki kalabalık, bayram namazı saatinin yaklaşmasıyla avluya taştı. 

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Ayasofya'yı Kebir Camii'ne bayram namazı akını - Resim: 3

Camii içerisinde yer bulabilmek için saatler öncesinden Ayasofya'yı Kebir Camisi'ne gelen vatandaşlar avluyu ve çevresini tamamen doldurdu.

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Ayasofya'yı Kebir Camii'ne bayram namazı akını - Resim: 4

Kurban Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'inde kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren camiyi doldurmaya başladı. 

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