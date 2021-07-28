Ayda 100 bin kişi emekli oluyor! İşte emeklilikle ilgili merak edilen tüm detaylar

Türkiye'de ayda yaklaşık 100 bin kişi emekli olurken, emeklilik tarihi sigorta girişi, askerlik, doğum gibi borçlanmalar, prim ödeme günlerine göre değişiklik gösteriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu erken emeklilik hakkından yaşlılık aylığına kadar emeklilikle ilgili cevabı merak edilen sorulara yanıt verdi.