Ayda 100 bin kişi emekli oluyor! İşte emeklilikle ilgili merak edilen tüm detaylar
Türkiye'de birçok insanın hayalini kurduğu emeklilik için tarih, sigorta girişi, askerlik, doğum gibi borçlanmalar, prim ödeme günlerine göre değişiklik gösteriyor. İşte emeklilikle ilgili tüm detaylar...
Türkiye'de ayda yaklaşık 100 bin kişi emekli olurken, emeklilik tarihi sigorta girişi, askerlik, doğum gibi borçlanmalar, prim ödeme günlerine göre değişiklik gösteriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu erken emeklilik hakkından yaşlılık aylığına kadar emeklilikle ilgili cevabı merak edilen sorulara yanıt verdi.
Engelli çocuğu olana erken emeklilik fırsatı sunulurken, sonradan yaş düzeltmek emekliliği öne çekmiyor. Emekliye promosyon uygulaması bu yıl da sürüyor, 1500 lira aylık alan 500 lira, 2500 lira aylık alan da 750 lira promosyon alacak.
Engelli çocuğu olana erken emeklilik fırsatı sunulurken, sonradan yaş düzeltmek emekliliği öne çekmiyor. Emekliye promosyon uygulaması bu yıl da sürüyor, 1500 lira aylık alan 500 lira, 2500 lira aylık alan da 750 lira promosyon alacak.
1-Emekli aylığı ne zaman başlıyor?
Sigortalıların aylığa hak kazanma şartlarını yerine getirmeleri halinde aylıkları, yazılı istek tarihini takip eden aybaşından itibaren başlar.