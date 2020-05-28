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  3. 28 Mayıs 2020 11:15

Ayder, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor

Rize'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda turistik işletmeler, koronavirüs salgını sonrası yeni sezona hazırlanıyor. Yol yenileme, altyapı ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında otopark inşaatı süren yayladaki turizm işletmecileri, tatilcileri doğa harikası Ayder'e bekliyor.

Ayder, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs devam ederken, Karadeniz'de turizm sektörü, salgın sonrası döneme hazırlanıyor. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, her yıl binlerce turistin ağırlandığı tesislerde, salgın sürecinde tadilatlar tamamlandı. Son yılların en sakin günlerinin geçirildiği Ayder'de turizm işletmecileri, tatilcileri bekliyor. 

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Ayder, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor

İşletmeciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında önlem alacaklarını ve hijyene son derece önem vereceklerini belirterek, tatilcilerin endişelenmemesini istedi. Tedbirler kapsamında işletmelerin kapalı olmasıyla kış sezonunun misafirsiz kapatıldığı Ayder'de başlatılan yol, altyapı ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında otopark inşaatı sürüyor. Havanın düzelmesiyle hız kazanan çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

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Ayder, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor

'DÖNÜŞÜMÜN MEYVELERİNİ MUHAKKAK ALACAĞIZ' Ayder'de işletmeci Tolga Sarı, beklemede olduklarını söyleyerek, "Ayder’de turizmin en ölü sezonu olan kış mevsiminde Ayder yolu trafiğe kapandı, yol ve altyapı çalışmaları devam ediyor. 

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Ayder, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor

Koronavirüs sebebiyle alınan önlemlerden dolayı şu anda zaten beklemedeyiz. Ayder’de bir dönüşüm olması gerekiyordu, gelecek sezonlarda bunun meyvelerini muhakkak alacağız” dedi. 

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