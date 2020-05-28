Ayder, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Rize'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda turistik işletmeler, koronavirüs salgını sonrası yeni sezona hazırlanıyor. Yol yenileme, altyapı ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında otopark inşaatı süren yayladaki turizm işletmecileri, tatilcileri doğa harikası Ayder'e bekliyor.
Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs devam ederken, Karadeniz'de turizm sektörü, salgın sonrası döneme hazırlanıyor. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, her yıl binlerce turistin ağırlandığı tesislerde, salgın sürecinde tadilatlar tamamlandı. Son yılların en sakin günlerinin geçirildiği Ayder'de turizm işletmecileri, tatilcileri bekliyor.
İşletmeciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında önlem alacaklarını ve hijyene son derece önem vereceklerini belirterek, tatilcilerin endişelenmemesini istedi. Tedbirler kapsamında işletmelerin kapalı olmasıyla kış sezonunun misafirsiz kapatıldığı Ayder'de başlatılan yol, altyapı ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında otopark inşaatı sürüyor. Havanın düzelmesiyle hız kazanan çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.
'DÖNÜŞÜMÜN MEYVELERİNİ MUHAKKAK ALACAĞIZ' Ayder'de işletmeci Tolga Sarı, beklemede olduklarını söyleyerek, "Ayder’de turizmin en ölü sezonu olan kış mevsiminde Ayder yolu trafiğe kapandı, yol ve altyapı çalışmaları devam ediyor.