Ayder Yaylası'nın son hali isyan ettirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce ''Kirlettik, rezil ettik'' çıkışıyla gündeme gelen Ayder Yaylası'nın son hali tartışma yarattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz yıllarda, 'Ayder’i kirlettik, rezil ettik. Ayder’i bu yapılanmayla değil kentsel dönüşüm ve değişimle inşallah hakikaten şanına yakışır bir hale getireceğiz' sözleriyle gündeme gelen Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan turizm cenneti Ayder Yaylası'nda çekilen fotoğraf tartışma yarattı.
AYDER YAYLASI ŞANTİYEYE DÖNDÜ
Her yıl binlerce turisti ağırlayan Ayder Yaylası'nda yeşilin yerini alan dev inşaatların hız kesmeden devam ettiği görüldü. Sosyal medyada birçok kullanıcı Ayder Yaylası'nın doğal güzelliğinin bozulduğunu belirterek duruma isyan etti.
İşte sosyal medyadan gelen bazı yorumlar:
- Doğa zamanı gelince insana gereken cevabı verecektir. Sonu acı olacak ama illa olacak.
- Bir şehrin kendi değerlerine, güzelliklerine ihanet etmesi...
- Kentsel dönüşümü siz çok yanlış anlamışsınız. Oraya değil, deprem bölgelerine yapacaksınız.
- Vah vah vah vah, insanın içinin parçalanmaması mümkün değil.