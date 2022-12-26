Ayder Yaylası'nın son hali isyan ettirdi

İşte sosyal medyadan gelen bazı yorumlar:

- Doğa zamanı gelince insana gereken cevabı verecektir. Sonu acı olacak ama illa olacak.

- Bir şehrin kendi değerlerine, güzelliklerine ihanet etmesi...

- Kentsel dönüşümü siz çok yanlış anlamışsınız. Oraya değil, deprem bölgelerine yapacaksınız.

- Vah vah vah vah, insanın içinin parçalanmaması mümkün değil.