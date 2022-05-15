Ayder yeni yüzüne kavuşuyor! Bakan Kurum tarih verdi

​Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rize'de yürütülen kentsel dönüşüm projelerini yerinde inceledi. Ayder Yaylası'nda süren çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Kurum, "Tabiatı, doğayı koruyacak doğa projeleri yapıyoruz. Ayder'de de inşaatlarımız bitme aşamasına geldi. Yıl sonu itibarıyla ilk etaptaki 52 odalı apartımız, yine 60 odalı otel ünitemiz, altındaki termal tesisleriyle birlikte girişteki yaklaşık 2 bin araçlık otoparkımız da tamamlanacak. Yine bir başka rezerv alan belirledik. Yaklaşık 15 bin dönümlük alanda da vatandaşlarımıza rezerv apartlar, konutlar yapacağız ki; Ayder'in tarihine, kültürüne yakışacak güzellikte bir turizm merkezi olması için bu çalışmayı yapıyoruz. Altyapıyı tamamen yeniledik. Bu çerçevede Rize'de hem merkezde hem tüm ilçelerde çalışmalarımızı kararlılıkla yürütüyoruz" dedi.