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  3. 20 Eylül 2020 22:30

Aydın plajları sezonun son günlerinde yüzde yüz doluluk yaşadı

Aydın’ın Didim ilçesinde, havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı Altınkum plajı ve Akbük sahillerinde yoğunluk yaşandı.

Aydın plajları sezonun son günlerinde yüzde yüz doluluk yaşadı

Ege Bölgesi’nin önemli turizm merkezlerinden olan Didim'de, Eylül ayının son haftası içerisinde olmasına rağmen havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve okulların tatil olması nedeniyle vatandaşlar plaj ve sahil kesimine akın attı. 

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Aydın plajları sezonun son günlerinde yüzde yüz doluluk yaşadı

Altınkum plajı ile Akbük bölgesinde bulunan tüm plajlarda yoğunluk yaşandı.

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Aydın plajları sezonun son günlerinde yüzde yüz doluluk yaşadı

Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Didim'de tatilciler ve turistler sıcak havanın ve denizin keyfini  doyasıya çıkardı.

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Aydın plajları sezonun son günlerinde yüzde yüz doluluk yaşadı

Dünyaca ünlü Altınkum plajı ve Akbük plajında yüzde 100'e varan doluluk yaşanırken alışveriş yapan tatilciler, esnafın da yüzünü güldürdü.

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