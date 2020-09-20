Aydın plajları sezonun son günlerinde yüzde yüz doluluk yaşadı
Aydın’ın Didim ilçesinde, havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı Altınkum plajı ve Akbük sahillerinde yoğunluk yaşandı.
Ege Bölgesi’nin önemli turizm merkezlerinden olan Didim'de, Eylül ayının son haftası içerisinde olmasına rağmen havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve okulların tatil olması nedeniyle vatandaşlar plaj ve sahil kesimine akın attı.
Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Didim'de tatilciler ve turistler sıcak havanın ve denizin keyfini doyasıya çıkardı.