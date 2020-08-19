Aydın'da arkeologları şaşırtan keşif: İlk kez böylesine rastlandı

KEŞİF ARAŞTIRMASI YAPARKEN BULUNDU

Alinda Antik Kenti Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Başkanı Arkeolog Doç. Dr. Murat Çekilmez, "Alinda Antik Kenti arkeolojik yüzey araştırmalara başladık. 6 Temmuz ila 14 Ağustos tarihleri arasında arkeolojik yüzey araştırmalarını tamamladık. Bu çalışmaları yaparken Alinda Antik Kenti'nde özellikle nekropol dediğimiz alanda çalışmaları yürüttük. Alinda Antik Kenti çok büyük bir kent, yaklaşık 115 hekterlık bir alanı kapsıyor. Anadolu'nun en büyük kentlerinden bir tanesidir. Burada yüzey araştırması yaptığımız sırada nekropol alanı yanı mezarlık alanı dışında çok beklemediğimiz bir alanda bir oda mezar keşfettik. Oda mezarın içerisine girdiğimizde Alinda Antik Kenti'nde ilk defa bir mezar içerisinde yazıta rastladık. Ölen kişinin babasının adı yazılıydı. Bu mezarın bir an önce temizlenmesi ve kurtarılması gerektiğini anladık. Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından bulunan mezarda temizlik çalışmalarına başlandı. Yapılan temizlik çalışmalarında müze envanterine geçebilecek eserlere rastlandı. Mimari açıdan da mezarın çok önemli bir mezar olduğunu anladık. Bu alan SİT alanı dışında olduğu için bu mezarın bir an önce tescillenmesi ve buranın bir SİT alanı haline getirilmesi için Müze Müdürlüğü tarafından da çalışma başlatıldı" diye konuştu.