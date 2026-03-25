Aydın'da asırlar öncesine ait tılsım kitabı ele geçirildi
Aydın'da jandarma ekipleri, Efeler ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonla Bizans Dönemi’ne ait altın işlemeli deri tılsım kitabından Neolitik mozaik taşlarına kadar çok sayıda tarihi eser ele geçirdi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültürel mirasın korunmasına yönelik yürüttükleri "Anadolu Mirası" operasyonlarına bir yenisini ekledi. Güzelhisar Mahallesi’nde belirlenen bir adrese düzenlenen baskında, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
M.E.'ye ait ev ve eklentilerinde ekiplerin aramalarında, Ortodoks/Bizans Dönemi’ne ait deri üzerine altın işlemeli 16 sayfalık dua (tılsım) kitabı, Neolitik Döneme ait mozaik taşı, Roma/Bizans Dönemi’ne ait 4 santimetre uzunluğunda minyatür heykel, ruhsatsız ve seri numarası bulunmayan tabanca, 41 fişek ile altın ve gümüş saflık ayarında kullanılan solüsyon ve mihenk taşı ele geçirildi.
Şüpheli M.E., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)