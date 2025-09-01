Aydın'da büyük orman yangını: Efeler yanıyor
Aydın'ın Efeler ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.
Kaynak: DHA / İHA
Yangın saat 15.00 sıralarında Pınardere Mahallesi’ndeki dağlık alanda çıktı.
Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA araçlarının da söndürme çalışmalarına destek verdiği bölgede alevlere müdahale başladı.
Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
