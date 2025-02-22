Aydın'da fabrikada büyük yangın
Aydın'da bir kağıt fabrikasında atık kağıtların depolandığı alanda yangın çıktı. İtfaiyenin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA
Söke ilçesi Sazlı Mahallesi'ndeki organize sanayi bölgesinde bulunan bir kağıt fabrikasında, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.
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Atık kağıtların depolandığı alanda çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. Gökyüzüne yükselen duman ilçenin pek çok noktasından görüldü.
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İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Aynı fabrikanın açık alanındaki kağıt toplama bölümünde geçen 12 Temmuz'da da yangın çıkmıştı. (DHA)
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