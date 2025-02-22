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Aydın'da fabrikada büyük yangın

Aydın'da bir kağıt fabrikasında atık kağıtların depolandığı alanda yangın çıktı. İtfaiyenin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA
Aydın'da fabrikada büyük yangın - Resim: 1

Söke ilçesi Sazlı Mahallesi'ndeki organize sanayi bölgesinde bulunan bir kağıt fabrikasında, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

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Aydın'da fabrikada büyük yangın - Resim: 2

Atık kağıtların depolandığı alanda çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. Gökyüzüne yükselen duman ilçenin pek çok noktasından görüldü. 

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Aydın'da fabrikada büyük yangın - Resim: 3

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Aydın'da fabrikada büyük yangın - Resim: 4

 Aynı fabrikanın açık alanındaki kağıt toplama bölümünde geçen 12 Temmuz'da da yangın çıkmıştı. (DHA)

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