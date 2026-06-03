Aydın'da feci kaza: Şarampole uçan otomobildeki 2 genç kadın hayatını kaybetti

Saat 16.15 sıralarında Didim'den Denizköy istikametine doğru seyir halinde olan K.K. (30) idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.