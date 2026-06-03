Aydın'da feci kaza: Şarampole uçan otomobildeki 2 genç kadın hayatını kaybetti
Aydın'ın Didim ilçesi Denizköy mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçan otomobildeki 30 yaşındaki K.K. ve Ö.E. isimli iki genç kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA / İHA
Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen korkunç trafik kazası, iki genç kadının hayatına mal oldu.
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Saat 16.15 sıralarında Didim'den Denizköy istikametine doğru seyir halinde olan K.K. (30) idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.
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Kazayı gören çevredeki vatandaşların acil ihbarı üzerine, olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Şarampole devrilen araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan 30 yaşındaki sürücü K.K. vakit kaybetmeden Aydın Şehir Hastanesi’ne sevk edilirken; otomobilde yolcu konumunda bulunan aynı yaştaki Ö.E. ise acil müdahale için Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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