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  4. Bir orman yangını daha! Bu sefer Aydın...

Aydın'da orman yangını

Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken yangınla mücadele başlatıldı....

Kaynak: DHA / İHA
Aydın'da orman yangını - Resim: 1

Aydın'ın Çine ilçesi Mutaflar Mahallesi Madran Dağı'ndaki ormanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. 

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Aydın'da orman yangını - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

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Aydın'da orman yangını - Resim: 3

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. 

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Aydın'da orman yangını - Resim: 4

Hava araçları da sortileri ile ekiplere havadan destek verdi. Ekiplerin hem havadan hem de karadan yoğun müdahalesi sürüyor.

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