Aydın'da orman yangını
Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken yangınla mücadele başlatıldı....
Kaynak: DHA / İHA
Aydın'ın Çine ilçesi Mutaflar Mahallesi Madran Dağı'ndaki ormanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.
1 / 8
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 / 8
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
3 / 8
Hava araçları da sortileri ile ekiplere havadan destek verdi. Ekiplerin hem havadan hem de karadan yoğun müdahalesi sürüyor.
4 / 8