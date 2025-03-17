  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Aydın'da ormanlık alanda korkutan yangın

Aydın'da ormanlık alanda korkutan yangın

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaynak: DHA
Aydın'da ormanlık alanda korkutan yangın - Resim: 1

Yangın, saat 15.00 sıralarında Karıncalıdağ bölgesi Pirlibey mevkisinde ormanlık alanda çıktı. 

1 / 6
Aydın'da ormanlık alanda korkutan yangın - Resim: 2

Bölgeden yükselen dumanları fark edenlerin ihbar üzerine Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 20 arazöz ve 8 su tankeri olay yerine sevk edildi. 

2 / 6
Aydın'da ormanlık alanda korkutan yangın - Resim: 3

Ekipler, alevlerin yayılmasını engellemek için yoğun çaba gösterdi.

3 / 6
Aydın'da ormanlık alanda korkutan yangın - Resim: 4

KONTROL ALTINDA

Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. 

4 / 6