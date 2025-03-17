Aydın'da ormanlık alanda korkutan yangın
Aydın'ın Nazilli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Kaynak: DHA
Yangın, saat 15.00 sıralarında Karıncalıdağ bölgesi Pirlibey mevkisinde ormanlık alanda çıktı.
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Bölgeden yükselen dumanları fark edenlerin ihbar üzerine Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 20 arazöz ve 8 su tankeri olay yerine sevk edildi.
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Ekipler, alevlerin yayılmasını engellemek için yoğun çaba gösterdi.
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KONTROL ALTINDA
Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
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