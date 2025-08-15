Aydın'da Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçmesinin ardından ''topuklu'' eylem

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, 18 Ağustos Pazartesi günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aydın'a geleceğini belirterek, "Altı okun izinde onun duruş ve hassasiyetinde bizler yolumuzda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz" dedi.