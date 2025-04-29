Aydın’da sağanak yağış sonrası tüm şehir sular altında
Aydın'da sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Alt geçitler suyla dolarken araçlar trafikte zor anlar yaşadı.
Kaynak: DHA
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi.
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İlçenin Yıldıztepe, Aydoğdu, Yeşil, Çapahasan, Dumlupınar ve Sümer mahallelerinde sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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Birçok ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.
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Çok sayıda yapılan ihbar üzerine belediye ekipleri bu mahallelerde yaşanan su baskınlarını tahliye etti.
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