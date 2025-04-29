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Aydın’da sağanak yağış sonrası tüm şehir sular altında

Aydın'da sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Alt geçitler suyla dolarken araçlar trafikte zor anlar yaşadı.

Kaynak: DHA
Aydın’da sağanak yağış sonrası tüm şehir sular altında - Resim: 1

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

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Aydın’da sağanak yağış sonrası tüm şehir sular altında - Resim: 2

İlçenin Yıldıztepe, Aydoğdu, Yeşil, Çapahasan, Dumlupınar ve Sümer mahallelerinde sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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Aydın’da sağanak yağış sonrası tüm şehir sular altında - Resim: 3

Birçok ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.

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Aydın’da sağanak yağış sonrası tüm şehir sular altında - Resim: 4

Çok sayıda yapılan ihbar üzerine belediye ekipleri bu mahallelerde yaşanan su baskınlarını tahliye etti.

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