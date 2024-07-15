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  4. Aydın'daki yangın 4'üncü gününde: Şehrin üstüne kül yağıyor

Aydın'daki yangın 4'üncü gününde: Şehrin üstüne kül yağıyor

Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası’nda cuma günü akşamüzeri başlayan yangın halen söndürülemedi. Söke ve çevresine kül yağmaya başladı.

Kaynak: DHA / İHA
Aydın'daki yangın 4'üncü gününde: Şehrin üstüne kül yağıyor - Resim: 1

Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasının açık alanındaki kağıt toplama bölümünde çıkan yangında, söndürme çalışmaları 4'üncü günde de sürüyor. 

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Aydın'daki yangın 4'üncü gününde: Şehrin üstüne kül yağıyor - Resim: 2

Alevlere 23 ilden gelen takviye ekipler ile beraber toplam 2 uçak, 4 helikopter, 54 iş makinesi, 80 itfaiye aracı ve arazöz ile 290 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Aydın'daki yangın 4'üncü gününde: Şehrin üstüne kül yağıyor - Resim: 3

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kağıt fabrikasında, 12 Temmuz'da saat 18.30 sıralarında yangın çıktı.

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Aydın'daki yangın 4'üncü gününde: Şehrin üstüne kül yağıyor - Resim: 4

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, orman, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter ve uçaklar ile havadan, arazöz, itfaiye araçlarıyla karadan müdahale etti. 

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