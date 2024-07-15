Aydın'daki yangın 4'üncü gününde: Şehrin üstüne kül yağıyor
Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası’nda cuma günü akşamüzeri başlayan yangın halen söndürülemedi. Söke ve çevresine kül yağmaya başladı.
Kaynak: DHA / İHA
Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasının açık alanındaki kağıt toplama bölümünde çıkan yangında, söndürme çalışmaları 4'üncü günde de sürüyor.
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Alevlere 23 ilden gelen takviye ekipler ile beraber toplam 2 uçak, 4 helikopter, 54 iş makinesi, 80 itfaiye aracı ve arazöz ile 290 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kağıt fabrikasında, 12 Temmuz'da saat 18.30 sıralarında yangın çıktı.
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Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, orman, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter ve uçaklar ile havadan, arazöz, itfaiye araçlarıyla karadan müdahale etti.
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