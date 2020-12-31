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  3. 31 Aralık 2020 18:29

Aydos Gölü'nde kuraklık alarmı!

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları dikkat çekecek seviyede azalırken Sancaktepe'de bulunan Aydos Ormanı'ndaki Aydos Gölü'nde sular çekilmeye başladı.

Aydos Gölü'nde kuraklık alarmı!

Kurak geçen yaz aylarının ardından beklenen sonbahar yağmurlarının gelmemesi nedeniyle İstanbul’da barajların yanı sıra göller de alarm verdi.

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Aydos Gölü'nde kuraklık alarmı!

Sancaktepe'de bulunan Aydos Ormanı'ndaki Aydos Gölü vatandaşların ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.

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Aydos Gölü'nde kuraklık alarmı!

Doğa harikası Aydos Gölü kurak geçen günlerin ardından beklenen yağmurların yağmaması nedeniyle tehdit altında.

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Aydos Gölü'nde kuraklık alarmı!

SULAR ÇEKİLDİ
Tabiat harikası gölün kaynak noktasından başlayarak gözle görülür bir şekilde sularının çekilmesi dikkat çekti.

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