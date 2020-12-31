Aydos Gölü'nde kuraklık alarmı!
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları dikkat çekecek seviyede azalırken Sancaktepe'de bulunan Aydos Ormanı'ndaki Aydos Gölü'nde sular çekilmeye başladı.
Kurak geçen yaz aylarının ardından beklenen sonbahar yağmurlarının gelmemesi nedeniyle İstanbul’da barajların yanı sıra göller de alarm verdi.
Sancaktepe'de bulunan Aydos Ormanı'ndaki Aydos Gölü vatandaşların ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.
Doğa harikası Aydos Gölü kurak geçen günlerin ardından beklenen yağmurların yağmaması nedeniyle tehdit altında.