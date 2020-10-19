Ayinde bağış yapan Trump'ın hareketi olay oldu!

ABD Başkanı Donald Trump, 2 haftadan az zaman kalan 3 Kasım seçimlerini kazanması için bir Evanjelik kilisede kutsandı. Yüzlerce kişinin katıldığı ayinde maskesiz hazır bulunan Trump'a seslenen kilise liderleri, "Tanrı bana dedi ki, 'Başkanınızın ikinci kez kazanmasını sağlayacağım'" ifadesini kullandı.



