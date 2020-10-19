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  3. 19 Ekim 2020 17:08

Ayinde bağış yapan Trump'ın hareketi olay oldu!

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak seçimleri kazanması için bir evanjelik kilisede kutsandı. Trump'ın ayin sırasında 160 dolar bağış yaptığı belirtildi.

Ayinde bağış yapan Trump'ın hareketi olay oldu!

ABD Başkanı Donald Trump, 2 haftadan az zaman kalan 3 Kasım seçimlerini kazanması için bir Evanjelik kilisede kutsandı. Yüzlerce kişinin katıldığı ayinde maskesiz hazır bulunan Trump'a seslenen kilise liderleri, "Tanrı bana dedi ki, 'Başkanınızın ikinci kez kazanmasını sağlayacağım'" ifadesini kullandı. 

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Ayinde bağış yapan Trump'ın hareketi olay oldu!

160 DOLARLIK BAĞIŞTA BULUNDU

Trump'ın ayin sırasında eliyle 20 dolarlardan oluşan para destesini sayıp bağış kovasına attığı anlar da kameralara yansıdı. Trump'ın ayin sırasında yaklaşık 160 dolar bağışta bulunduğu ifade edildi. 

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Ayinde bağış yapan Trump'ın hareketi olay oldu!

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Ayinde bağış yapan Trump'ın hareketi olay oldu!

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