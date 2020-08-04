Aylar önce kaybolan Gülistan Doku'yla ilgili çarpıcı iddia: İntihar tezi çöktü
Tunceli'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili yeni bilirkişi raporu ortaya çıktı.
Tunceli'de, 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada görevlendirilen Ulusal Kriminal Büro'da görevli bilirkişi tarafından hazırlanan rapor, dosyaya ulaştı. Raporda, Gülistan'ın en son görüldüğü Dinar Köprüsü altındaki suda, intihar olasılığını gösterecek haraketlilik yaşanmadığı öne sürülerek, 'Köprü ayağındaki efekt, bir piksel artığı olup kesinlikle yukarıdan suya düşen bir insan veya eşyanın suda yükselttiği su sütunu değildir" denildi. Gülistan'ın erkek arkadaşı ile görüştüğünü gösteren yeni görüntülerin de incelendiği raporla ilgili Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, "Bu raporla kesin bir dille intihar tezini çökertti" dedi.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesinin, Tunceli'ye gelerek, kayıp ihbarında bulunmasının ardından başlatılan çalışmalarda, Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Dinar Köprüsü üzerinde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen bir aracın kamerası tarafından da görüntülenen Doku için baraj gölünde arama çalışması başlatıldı. Ancak bir sonuç alınamadı.
Bunun üzerine su altı aramaları 6 Temmuz günü sonlandırıldı. Baraj yüzeyi ile bölgede arama çalışmaları sürerken, Doku ailesi, Ankara'ya gidip İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Bakan Soylu'nun talimatı üzerine yapılan toplantıyla, Gülistan'ın son görüldüğü bölgedeki baraj suyunun tahliyesine karar verildi. 22 Temmuz günü de baraj gölündeki suyun tahliyesine başlandı.
YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI
Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı yürüten Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, görüntü kayıtlarının bağımsız bir bilirkişi tarafından incelenmesi için talepte bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerin incelenmesi için İstanbul Adalet Komisyonu'na kayıtlı Ulusal Kriminal Büro bünyesinden bilirkişi görevlendirdi. Görüntüleri inceleyerek hazırlanan bilirkişi raporu, soruşturma dosyasına gönderildi. Raporda, Gülistan'ın, atladığı iddia edilen Dinar Köprüsü altındaki suda, söz konusu saatte, yüksekten düşmeye bağlı bir hareketlilik olmadığının tespit edildiği bildirildi.