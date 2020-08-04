Aylar önce kaybolan Gülistan Doku'yla ilgili çarpıcı iddia: İntihar tezi çöktü

Tunceli'de, 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada görevlendirilen Ulusal Kriminal Büro'da görevli bilirkişi tarafından hazırlanan rapor, dosyaya ulaştı. Raporda, Gülistan'ın en son görüldüğü Dinar Köprüsü altındaki suda, intihar olasılığını gösterecek haraketlilik yaşanmadığı öne sürülerek, 'Köprü ayağındaki efekt, bir piksel artığı olup kesinlikle yukarıdan suya düşen bir insan veya eşyanın suda yükselttiği su sütunu değildir" denildi. Gülistan'ın erkek arkadaşı ile görüştüğünü gösteren yeni görüntülerin de incelendiği raporla ilgili Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, "Bu raporla kesin bir dille intihar tezini çökertti" dedi.