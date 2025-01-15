Aynı aileden 3 kişi boğazları kesilmiş halde bulundu
Adana'da bir evde 61 ve 64 yaşındaki bir çift ile 53 yaşlarındaki bir kadın boğazları kesilerek öldürülmüş cansız bedenleri bulundu.
Kaynak: DHA
Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi.
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Dolmuş şoförü Y.T.'nin evine giden yakınları, kapıyı açan olmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
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İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Kapısı çilingire açtırılarak girilen evde ekipler, Y.T. ile eşi H.T. ve kız kardeşi S.T.'nin boğazları kesilerek öldürülmüş cesediyle karşılaştı.
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