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  4. Aynı aileden 3 kişi boğazları kesilmiş halde bulundu!

Aynı aileden 3 kişi boğazları kesilmiş halde bulundu

Adana'da bir evde 61 ve 64 yaşındaki bir çift ile 53 yaşlarındaki bir kadın boğazları kesilerek öldürülmüş cansız bedenleri bulundu.

Kaynak: DHA
Aynı aileden 3 kişi boğazları kesilmiş halde bulundu - Resim: 1

Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi.

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Aynı aileden 3 kişi boğazları kesilmiş halde bulundu - Resim: 2

Dolmuş şoförü Y.T.'nin evine giden yakınları, kapıyı açan olmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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Aynı aileden 3 kişi boğazları kesilmiş halde bulundu - Resim: 3

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Aynı aileden 3 kişi boğazları kesilmiş halde bulundu - Resim: 4

Kapısı çilingire açtırılarak girilen evde ekipler, Y.T. ile eşi H.T. ve kız kardeşi S.T.'nin boğazları kesilerek öldürülmüş cesediyle karşılaştı.

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