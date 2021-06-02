Aynı anda sınıfta 2 öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmen intihar etti
Amerika Teksas'ta daha önce yılın öğretmeni olarak seçilen 44 yaşındaki İngilizce öğretmeni Leslie Gillespie iki erkek öürencisi ile sınıfta ilişkiye girdikten sonra tutuklanmıştı. 44 yaşındaki kadın öğretmenin kafasına sıkarak intihar ettiği öğrenildi.
Geçen perşembe günü yaşları 15 ve 16 olan iki erkek öğrencisi ile ilişkiye girdiği gerekçesi ile tutuklanan Leslie Gillespie, bir gün sonra kefaletle serbest bırakıldı.
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Amerika haber sitesi , AL.com intihar eden Leslie'nin çalıştığı R.A. Hubbard lisesinde 2019 yılında yılın öğretmeni olarak seçilmişti.
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İfadesi alınan bir öğrenci, arkadaşı ile ders bitiminde bir sınıfa giderek öğretmenle ilişkiye girdiklerini itiraf etti.
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Newyork Post'a açıklama yapan polis yetkilileri, Leslie'nin otopsisinin devam ettiğini ama ilk bulgular kendi kafasına ateş ettiğini gösterdiğini belirtti.
Skandalın ardından Leslie Gillespie gözaltına alındıktan sonra, okul yaptığı açıklamada öğretmenin işine son verildiğini açıklamıştı.
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