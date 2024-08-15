Aynı firmanın hem teknesi hem de otobüsü aynı anda alevler içinde kaldı
Kastamonu Cide'de sahilde demirli bir tekne ile yoldaki bir yolcu otobüsü aynı anda alev aldı. Şüpheli olayın altından aile için alacak/verecek kavgası çıktı...
Kaynak: İHA
Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir turizm firmasına ait otobüs ile firmanın sahibi olan aileye ait teknede aynı anda yangın çıktı.
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Yangınların kundaklama neticesinde çıktığı değerlendirilirken, polis ekipleri her iki yangınla ilgili de inceleme başlattı.
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Polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler neticesinde, tekne ve otobüsün E.A. tarafından kundaklandığı tespit edildi.
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Gözaltına alınan alınan şahsın, aile içi alacak verecek sebebiyle tekne ve otobüsü kundakladığı öğrenildi. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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