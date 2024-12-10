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Aynı noktada peş peşe 2 zincirleme kaza: Ortalık savaş alanına döndü

Van-Erciş kara yolunda sis ve kaygan zemin nedeniyle peş peşe iki zincirleme trafik kazası meydana geldi. 30 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Kaynak: AA, DHA, İHA
Aynı noktada peş peşe 2 zincirleme kaza: Ortalık savaş alanına döndü - Resim: 1

Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu kara yolunun Van-Erciş istikametinde sabah saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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Aynı noktada peş peşe 2 zincirleme kaza: Ortalık savaş alanına döndü - Resim: 2

Edinilen bilgilere göre, sis ve kaygan zemin kazalara sebep olurken, 1 kilometre arayla iki farklı zincirleme trafik kazası yaşandı.

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Aynı noktada peş peşe 2 zincirleme kaza: Ortalık savaş alanına döndü - Resim: 3

İlk kaza sonrası, aynı yol üzerinde bir başka zincirleme kaza daha meydana geldi.

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Aynı noktada peş peşe 2 zincirleme kaza: Ortalık savaş alanına döndü - Resim: 4

Yaklaşık 30 aracın karıştığı trafik kazalarında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı, yol trafiğe kapatıldı.

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