Aynı noktada peş peşe 2 zincirleme kaza: Ortalık savaş alanına döndü
Van-Erciş kara yolunda sis ve kaygan zemin nedeniyle peş peşe iki zincirleme trafik kazası meydana geldi. 30 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Kaynak: AA, DHA, İHA
Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu kara yolunun Van-Erciş istikametinde sabah saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
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Edinilen bilgilere göre, sis ve kaygan zemin kazalara sebep olurken, 1 kilometre arayla iki farklı zincirleme trafik kazası yaşandı.
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İlk kaza sonrası, aynı yol üzerinde bir başka zincirleme kaza daha meydana geldi.
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Yaklaşık 30 aracın karıştığı trafik kazalarında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı, yol trafiğe kapatıldı.
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