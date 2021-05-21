''Ayrancılar mini Kolombiya'' çetesine operasyon
İzmir'in Torbalı ilçesinde kendilerini ''Ayrancılar mini Kolombiya'' olarak tanıtan çeteye düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin müzik klibi çektikleri ve sosyal medyada paylaştıkları belirlendi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir grubun organize suç faaliyetleri gerçekleştirdiğini tespit etti. Ekipler, takibe aldıkları şüphelilere yönelik bu sabah 'Zincir’ adı verilen operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere 140 jandarma ve 6 polisin katılımıyla yapılan baskında 14 kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 bıçak, 168 tabanca mermisi ele geçirildi.
Daha önce yapılan denetimlerde grupla bağlantılı olan kişilerde 882 gram metamfetamin, 404 gram esrar, 137 gram bonzai ele geçirildiği belirtildi.
Şüphelilerin 'Suç örgütü kurmak', 'Uyuşturucu imal etmek ve ticaretini yapmak', 'Göçmen kaçakçılığı', 'Tehdit', 'Nitelikli yağma', 'Mala zarar verme' gibi suçlardan gözaltına alındıkları bildirildi. Operasyon kapsamında 1 kişinin de arandığı ifade edildi.