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Ayşenur Ezgi Eygi'ne son veda... Son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı

İsrail güçleri tarafından katledilen ABD vatandaşı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı bugün memleketi Didim'de defnedildi.

Kaynak: AA, İHA
Ayşenur Ezgi Eygi'ne son veda... Son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı - Resim: 1

İşgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı bir protesto sırasında İsrail askerleri tarafından katledilen ABD vatandaşı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı bugün memleketi Didim'de defnedildi.

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Ayşenur Ezgi Eygi'ne son veda... Son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı - Resim: 2

26 yaşında katledilen Eygi'nin naaşı, dün Tel Aviv'den Bakü'ye, oradan da İstanbul'a ulaştırılmıştı. Naaş, İstanbul'daki törenin ardından İzmir'e gönderildi ve burada ikinci bir tören düzenlendi.

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Ayşenur Ezgi Eygi'ne son veda... Son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı - Resim: 3

Daha sonra Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Eygi'nin cenazesi, akşam saatlerinde memleketi Aydın'ın Didim ilçesine teslim edildi.

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Ayşenur Ezgi Eygi'ne son veda... Son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı - Resim: 4

Eygi için bugün saat 13.12'de cenaze töreni düzenlendi ve Eygi'nin naaşı Didim Asri Mezarlığı'na defnedildi.

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