Ayşenur Ezgi Eygi'ne son veda... Son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı
İsrail güçleri tarafından katledilen ABD vatandaşı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı bugün memleketi Didim'de defnedildi.
Kaynak: AA, İHA
İşgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı bir protesto sırasında İsrail askerleri tarafından katledilen ABD vatandaşı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı bugün memleketi Didim'de defnedildi.
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26 yaşında katledilen Eygi'nin naaşı, dün Tel Aviv'den Bakü'ye, oradan da İstanbul'a ulaştırılmıştı. Naaş, İstanbul'daki törenin ardından İzmir'e gönderildi ve burada ikinci bir tören düzenlendi.
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Daha sonra Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Eygi'nin cenazesi, akşam saatlerinde memleketi Aydın'ın Didim ilçesine teslim edildi.
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Eygi için bugün saat 13.12'de cenaze töreni düzenlendi ve Eygi'nin naaşı Didim Asri Mezarlığı'na defnedildi.
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