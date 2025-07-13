Ayvalık'ta akılalmaz kaza: Direğe çarpıp denize uçtu, aracının üzerinde yardım bekledi
Balıkesir2in Ayvalık ilçesinde sahil yolunda denize uçan bir otomobilin sürücüsü sürücü, kendi imkanlarıyla aracın içerisinde çıkmayı başarıp, batmak üzere olan aracının üzerine oturup yardım bekledi.
Kaynak: DHA
Olay, saat 11.00 sıralarında Atatürk Bulvarı’ndaki sahil yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği bir otomobil, aydınlatma direğine çarpıp denize uçtu.
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Sürücü, otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Otomobilin üzerine çıkıp, oturan sürücü, yardım bekledi. Sürücünün yardım beklediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Otomobil ise kısa sürede suya gömüldü. Bu arada sürücü de çevredeki balıkçılar ile belediye ekipleri tarafından bota alınıp, karaya çıkarıldı. Sürücünün sağlık durumun iyi olduğu bildirildi. Otomobilin sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı.
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