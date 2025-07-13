Ayvalık'ta akılalmaz kaza: Direğe çarpıp denize uçtu, aracının üzerinde yardım bekledi

İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Otomobil ise kısa sürede suya gömüldü. Bu arada sürücü de çevredeki balıkçılar ile belediye ekipleri tarafından bota alınıp, karaya çıkarıldı. Sürücünün sağlık durumun iyi olduğu bildirildi. Otomobilin sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı.