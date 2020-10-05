Azerbaycan, alçak saldırının bilançosunu açıkladı

Bakanlık, Ermeni silahlı kuvvetlerinin kasıtlı olarak Azerbaycan'ın sivil nüfusunu ve altyapısını hedef aldığını belirterek uluslararası hukukun, Ermenistan tarafından ihlal edildiğini belirtti. Bakanlık, Azerbaycan makamlarının Ermenistan’ın hukuksuz saldırılarını belgeyen tüm kanıtları, uluslararası resmi kurumlara sunacağını açıkladı.



