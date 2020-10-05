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  3. 05 Ekim 2020 16:36

Azerbaycan, alçak saldırının bilançosunu açıkladı

Ermeni ordusu tarafından Azerbaycan’ın Gence kentine yönelik saldırılarda 24 Azerbancanlı sivil hayatını kaybettiği, 121 kişinin yaralandığı açıklandı.

Azerbaycan, alçak saldırının bilançosunu açıkladı

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine yönelik saldırının bilançosu açıklandı.

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Azerbaycan, alçak saldırının bilançosunu açıkladı

Azerbaycan Dış İşleri Bakanlığı, Ermenistan saldırıları sonucunda 24 Azerbaycanlı sivilin hayatını kaybettiği, 121 kişinin yaralandığı ve 300'den fazla yerleşim yerinin tahrip edildiğini açıkladı.

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Azerbaycan, alçak saldırının bilançosunu açıkladı

Bakanlık, Ermeni silahlı kuvvetlerinin kasıtlı olarak Azerbaycan'ın sivil nüfusunu ve altyapısını hedef aldığını belirterek uluslararası hukukun, Ermenistan tarafından ihlal edildiğini belirtti. Bakanlık, Azerbaycan makamlarının Ermenistan’ın hukuksuz saldırılarını belgeyen tüm kanıtları, uluslararası resmi kurumlara sunacağını açıkladı.

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Azerbaycan, alçak saldırının bilançosunu açıkladı

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