Azerbaycan'da Şuşa coşkusu
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Şuşa kentinin 28 yıl sonra Ermenistan'ın işgalinden kurtarılması sevinçle karşılandı.
Bakü şehir merkezi sevinç gösterilerinden detaylar Azeri vatandaşların Türk ve Azerbaycan bayrakları ile kutlama yapması BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Şuşa kentinin 28 yıl sonra Ermenistan'ın işgalinden kurtarılması sevinçle karşılandı.
Şuşa kenti neden önemli? Ermenistan işgalinden 28 yıl sonra kurtarılan Şuşa, Azerbaycanlılar için sadece bir şehir olmaktan çok daha fazla anlam taşıyor.
Karabağ Hanı Penahali tarafından 1752'de kurulan Şuşa, hem çok sayıda tarihi anıta sahip olması hem de çok sayıda seçkin bilim ve kültür adamının burada doğması dolayısıyla sadece Şuşalılar için değil, tüm Azerbaycanlılar için önemli bir kent.