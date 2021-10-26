Azerbaycan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ''ilk'' oldu

Erdoğan, bölgede yapılan kara yolunun ve Zengilan'da Türkiye'nin de katkılarıyla inşa edilecek Akıllı Tarım Kampüsü'nün temel atma törenlerine iştirak edecek. Ziyarette, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor. Erdoğan ve Aliyev görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.